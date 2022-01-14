В Україні у 2022 році на лікування орфанних захворювань виділили 2,8 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Крім цього, у бюджеті закладено 11,5 млрд грн - частину з них спрямують на фінансування договорів керованого доступу, зокрема й на потенційну закупівлю препаратів для лікування СМА (спанільна м'язова атрофія - Ред.). В Україні на неї хворіють понад 200 дітей. Лікування передбачає введення одного уколу препарату Zolgensma, який коштує понад $2 млн.



Державний експертний центр МОЗ уже провів оцінку медичних технологій препарату "Рисдиплам" (Risdiplam), щоб включити його до переліку препаратів, що закуповуються за державні кошти. Цими ліками планують забезпечити пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією першого типу.



Так, договір на поставку ліків укладуть, якщо знизиться вартість від спеціальної цінової пропозиції компанії, яку надав заявник - ТОВ "Рош Україна". Тривають переговори для пошуку взаємовигідних умов.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я впровадить неонатальний скринінг кожного новонародженого для виявлення генетичних хвороб.

11 січня Вікторія Полюга зі спінальною м’язовою атрофією, якій збирали кошти на найдорожчий у світі укол, отримала препарат Zolgensma у США.