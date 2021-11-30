В Україні від 1 грудня підвищать зарплати вчителям
Зарплати українських учителів у закладах середньої освіти зростуть на 8,4%
Про це повідомили в МОН.
Держбюджет на 2021 рік передбачає підвищення заробітних плат учителям від 1 грудня.
Зарплата директора зросте від 15 742 до 17 057 грн.
Також підвищать заробітну плату молодому вчителю без категорії та стажу роботи - від 9 015 до 9 768 грн; учителю ІІ категорії - з 11 124 до 12 053 грн; учителю І категорії - від 11 912 до 12 906 грн; учителю вищої категорії - з 12 698 до 13 759 гривень.
Асистент вчителя отримуватиме 11 200 грн замість 10 338. Зарплата керівника гуртка зросте від 11 124 до 12 053 грн, а педагога-організатора І категорії - від 10 445 до 11 317 грн.
Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік. Від 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%, для цього Міністерству освіти і науки України було передбачено видатки з держбюджету обсягом у 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році, - наголосили в МОН.
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