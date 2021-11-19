В Україні від COVID-19 померли понад 80 тис. людей, упродовж доби - 725 смертей та ​​20 050 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 18 листопада було зареєстровано ​​20 050 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1555 дітей та 331 медпрацівник), 22 304 пацієнти одужали, 725 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1782 випадки;

Вінницька область - 973 випадки;

Волинська область - 589 випадків;

Дніпропетровська область - 1943 випадки;

Донецька область - 1057 випадків;

Житомирська область - 509 випадків;

Закарпатська область - 514 випадків;

Запорізька область - 1187 випадків;

Івано-Франківська область - 838 випадків;

Київська область - 945 випадків;

Кіровоградська область - 241 випадок;

Луганська область - 278 випадків;

Львівська область - 1017 випадків;

Миколаївська область - 909 випадків;

Одеська область - 916 випадків;

Полтавська область - 1050 випадків;

Рівненська область - 782 випадки;

Сумська область - 662 випадки;

Тернопільська область - 396 випадків;

Харківська область - 726 випадків;

Херсонська область - 308 випадків;

Хмельницька область - 818 випадків;

Черкаська область - 681 випадок;

Чернівецька область - 237 випадків;

Чернігівська область - 692 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях", - йдеться у повідомленні.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.