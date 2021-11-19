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В Україні від COVID-19 померли понад 80 тис. людей, упродовж доби - 725 смертей та ​​20 050 нових заражень

19 листопада, 2021 п'ятниця
08:29
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 19 листопада в Україні зафіксовано 3 304 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 80 231 - летальні, 2 726 521 особа одужала

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 18 листопада було зареєстровано ​​20 050 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1555 дітей та 331 медпрацівник), 22 304 пацієнти одужали, 725 людей померли.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 1782 випадки;
  • Вінницька область - 973 випадки;
  • Волинська область - 589 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1943 випадки;
  • Донецька область - 1057 випадків; 
  • Житомирська область - 509 випадків;
  • Закарпатська область - 514 випадків;
  • Запорізька область - 1187 випадків;
  • Івано-Франківська область - 838 випадків;
  • Київська область - 945 випадків;
  • Кіровоградська область - 241 випадок;
  • Луганська область - 278 випадків;
  • Львівська область - 1017 випадків;
  • Миколаївська область - 909 випадків;
  • Одеська область - 916 випадків;
  • Полтавська область - 1050 випадків;
  • Рівненська область - 782 випадки;
  • Сумська область - 662 випадки;
  • Тернопільська область - 396 випадків;
  • Харківська область - 726 випадків;
  • Херсонська область - 308 випадків;
  • Хмельницька область - 818 випадків;
  • Черкаська область - 681 випадок;
  • Чернівецька область - 237 випадків;
  • Чернігівська область - 692 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях", - йдеться у повідомленні.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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