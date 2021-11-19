В Україні від COVID-19 померли понад 80 тис. людей, упродовж доби - 725 смертей та 20 050 нових заражень
Станом на ранок 19 листопада в Україні зафіксовано 3 304 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 80 231 - летальні, 2 726 521 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 18 листопада було зареєстровано 20 050 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1555 дітей та 331 медпрацівник), 22 304 пацієнти одужали, 725 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1782 випадки;
- Вінницька область - 973 випадки;
- Волинська область - 589 випадків;
- Дніпропетровська область - 1943 випадки;
- Донецька область - 1057 випадків;
- Житомирська область - 509 випадків;
- Закарпатська область - 514 випадків;
- Запорізька область - 1187 випадків;
- Івано-Франківська область - 838 випадків;
- Київська область - 945 випадків;
- Кіровоградська область - 241 випадок;
- Луганська область - 278 випадків;
- Львівська область - 1017 випадків;
- Миколаївська область - 909 випадків;
- Одеська область - 916 випадків;
- Полтавська область - 1050 випадків;
- Рівненська область - 782 випадки;
- Сумська область - 662 випадки;
- Тернопільська область - 396 випадків;
- Харківська область - 726 випадків;
- Херсонська область - 308 випадків;
- Хмельницька область - 818 випадків;
- Черкаська область - 681 випадок;
- Чернівецька область - 237 випадків;
- Чернігівська область - 692 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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