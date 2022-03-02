В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув перший працівник ЗМІ, - Геращенко

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко у Telegram.



"Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор Live-Євген Сакун", - повідомив він.



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