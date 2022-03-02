В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув перший працівник ЗМІ, - Геращенко
1 березня в Києві в результаті атаки Росії на телевежу помер український телеоператор одного із каналів
Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко у Telegram.
"Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор Live-Євген Сакун", - повідомив він.
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