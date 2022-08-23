Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, за час вторгнення РФ в Україну загинули 133 українські спортсмени й тренери.

"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів. Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших янголів", - пише Гутцайт.

Напочатку липня Гутцайт говорив, що 100 спортсменів та тренерів загинуло внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

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