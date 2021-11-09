В Україні відбулися перші електронні аукціони з продажу землі: які результати
В Україні відбулися перші аукціони з продажу прав оренди та ділянок землі несільськогосподарського призначення
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Згідно з повідомленням, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,23 га на аукціоні продала Кам'янка-Бузька міська рада Львівської області. Участь в торгах взяли три учасники. Стартова ціна зросла більш ніж в чотири рази - з 704 тис. грн до понад 3 млн грн.
Крім того, на аукціоні успішно здали в оренду на три роки ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,3 га у Дрогобичі. За підсумками торгів вартість річної оренди становить понад 227 тис. грн на рік.
У пресслужбі зазначили, що з початку листопада заявки на аукціони значно активізувалися - за останній тиждень відомство отримало 104 нових повідомлення.
Таким чином, станом на 8 листопада оголошено 510 земельних аукціонів. Площа земельних ділянок, які виставлені на торги, сягає майже 2,3 тис. га. Зараз вони оцінюються в 245 млн грн.
Зазначається, що лідерами з продажу прав на оренду наразі є Одеська, Черкаська, Кіровоградська, Львівська та Чернівецька області. Лідерами з продажу земель несільськогосподарського призначення є Київська, Закарпатська, Львівська, Одеська та Чернівецька області.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.41
- Актуальне
- Важливе