В Україні відбулися перші електронні аукціони з продажу землі: які результати

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.



Згідно з повідомленням, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,23 га на аукціоні продала Кам'янка-Бузька міська рада Львівської області. Участь в торгах взяли три учасники. Стартова ціна зросла більш ніж в чотири рази - з 704 тис. грн до понад 3 млн грн.



Крім того, на аукціоні успішно здали в оренду на три роки ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,3 га у Дрогобичі. За підсумками торгів вартість річної оренди становить понад 227 тис. грн на рік.



У пресслужбі зазначили, що з початку листопада заявки на аукціони значно активізувалися - за останній тиждень відомство отримало 104 нових повідомлення.



Таким чином, станом на 8 листопада оголошено 510 земельних аукціонів. Площа земельних ділянок, які виставлені на торги, сягає майже 2,3 тис. га. Зараз вони оцінюються в 245 млн грн.



Зазначається, що лідерами з продажу прав на оренду наразі є Одеська, Черкаська, Кіровоградська, Львівська та Чернівецька області. Лідерами з продажу земель несільськогосподарського призначення є Київська, Закарпатська, Львівська, Одеська та Чернівецька області.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb