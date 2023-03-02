В Україні відкрили перший банк зберігання крові

Під час повномасштабного вторгнення в Україні потреба у донорах крові збільшилась в кілька разів. Окрім недостатньої кількості донорів рідкісних груп, постійно існувала додаткова проблема її збереження і транспортування. Завдяки проєкту Смілива кров в країні вперше з'явився Банк зберігання крові десятиліттями, а отже і логістики за надскладних умов.

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін: В умовах війни стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Відкриття першого банку довгострокового зберігання еритроцитів — потужне посилення національної системи крові України, що дозволить в майбутньому планувати стратегію донорства на роки.



Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар

Завдяки проєкту Смілива кров лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових з великими втратами крові або рідкісними групами. Інноваційність проєкту у трьох складових:

відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові

кров зможе зберігатися протягом десятиріч

стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних

Потреба в компонентах крові із початком повномасштабного вторгнення збільшилася. Від агресора страждають як військові, так і цивільні люди. Ми розуміємо, що створення банку зберігання еритроцитів сьогодні є не просто актуальним, а й життєво необхідним. Київський міський центр крові як база для створення такого банку — не випадковий вибір. Адже це один з перших центрів крові в Україні, який отримав відповідну сертифікацію, має обладнання та фахівців для надання якісних послуг із виготовлення та забезпечення компонентами крові медзакладів. За останні роки місто зробило все, аби Київський центр крові став сучасним закладом, і тепер в умовах війни він допоможе зберегти ще більше життів, — перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Натомість в.о. директора міського Центру крові Віталій Демський зауважив:

— Раніше еритроцити — надважливий компонент крові, могли зберігати трохи понад місяць — максимум 42 доби. Банк крові дозволить подовжити життя еритроцитів до 30 років. Сьогодні в нас вже працює новітнє спеціальне обладнання, яке може зберігати еритроцити за температури від -80°С та нижче, а також дозволяє заморожувати та розморожувати компоненти крові. Дякуємо, що Parimatch долучається до проєктів з підтримки медицини, це своєю чергою врятує тисячі життів.





Бути донором крові – це можливість долучитися до порятунку тисяч людей. Особливо важливою стала роль донорів зараз, коли щодня велика кількість людей стає жертвами військової агресії Росії. Донором може стати кожна здорова людина віком від 18 років без протипоказань за посиланням.

Проєкт Смілива кров реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12.