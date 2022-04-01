В Україні відновили військову прокуратуру
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що під час війни інституції мають будти переорієнтовані, тому в Україні відновили військову прокуратуру
Про це вона написала у фейсбуці.
"Ми з вами живемо у воєнний час. Отже, і жити маємо по-воєнному. Значить, наші інституції мають бути переорієнтовані під реальне життя, а не керуватися законами мирного часу. Хочу подякувати народним депутатам України за довіру в цьому питанні - ми воскресили військову прокуратуру", - наголосила генпрокурорка.
За словами Ірини Венедіктової, під час війни прокурори повинні мати повне й беззастережне право бути на лінії вогню для пошуку і збереження доказів російської агресії. Також вони підтримуватимуть правопорядок у військових частинах і забезпечать дотримання прав українських військових.
"Багато військових прокурорів отримали не тільки вищу юридичну освіту, але і військову підготовку. Їх знання і досвід обов’язково допоможуть наблизити мир і нашу перемогу", - зауважила Ірина Венедіктова.
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