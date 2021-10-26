В Україні вісім областей перебуває у "червоній" зоні карантину, ще п’ять можуть потрапити до списку
В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей. Ще п’ять можуть незабаром розширити цю зону
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, до "червоної" зони віднесли:
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Запорізьку;
- Одеську;
- Сумську;
- Херсонську;
- Рівненську;
- Миколаївську.
У свою чергу, у "помаранчевій" зони перебувають найбільше українських областей. У неї входять: Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
У "жовтій" зоні перебуває чотири області:
- Полтавська;
- Кіровоградська;
- Закарпатська;
- Вінницька.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити нові регіони.
"На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.
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