В Україні виявили 727 нових випадків COVID-19
24 серпня в Україні зафіксовано 727 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
За добу хворобу виявили у 46 дітей та 10 медпрацівників.
Також 24 серпня: 682 людини потрапили у лікарню, 20 людей померло та 382 особи перехворіло.
За всю пандемію в Україні:
- захворіло – 2 276 590 осіб;
- одужало – 2 202 160 осіб;
- померло – 53 521;
За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
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