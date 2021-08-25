В Україні виявили 727 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



За добу хворобу виявили у 46 дітей та 10 медпрацівників.



Також 24 серпня: 682 людини потрапили у лікарню, 20 людей померло та 382 особи перехворіло.



За всю пандемію в Україні:

захворіло – 2 276 590 осіб;

одужало – 2 202 160 осіб;

померло – 53 521;

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За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.