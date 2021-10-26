В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта", - Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає РБК-Україна.

"У п'ятницю наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", - зауважив він.

За його словами, Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - додав Данілов.



Нагадаємо, вчені Британії та МОЗ Ізраїлю заявили, що зафіксували новий, більш небезпечний штам коронавірусу AY.4.2.

Також у Росії виявили випадки нового різновиду "Дельта"-штаму AY.4.2 коронавірусу.

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