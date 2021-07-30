В Україні виявлено 962 нових зараження коронавірусом, померли 14 людей
Станом на ранок 30 липня в Україні зафіксовано 2 251 869 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 930 - летальні, 2 186 353 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 29 липня було зареєстровано 962 нових випадки COVID-19 (в тому числі 51 дитина та 49 медпрацівників), 14 людей померли, 504 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 233 випадки;
- Вінницька область - 27 випадків;
- Волинська область - 14 випадків;
- Дніпропетровська область - 64 випадки;
- Донецька область - 69 випадків;
- Житомирська область - 29 випадків;
- Закарпатська область - 18 випадків;
- Запорізька область - 44 випадки;
- Івано-Франківська область - 16 випадків;
- Київська область - 31 випадок;
- Кіровоградська область - 9 випадків;
- Луганська область - 32 випадки;
- Львівська область - 51 випадок;
- Миколаївська область - 20 випадків;
- Одеська область - 83 випадки;
- Полтавська область - 17 випадків;
- Рівненська область - 6 випадків;
- Сумська область - 27 випадків;
- Тернопільська область - 8 випадків;
- Харківська область - 72 випадки;
- Херсонська область - 28 випадків;
- Хмельницька область - 16 випадків;
- Черкаська область - 23 випадки;
- Чернівецька область - 18 випадків;
- Чернігівська область - 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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