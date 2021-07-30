В Україні виявлено ​962 нових зараження коронавірусом, померли 14 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 29 липня було зареєстровано ​962 нових випадки COVID-19 (в тому числі 51 дитина та 49 медпрацівників), 14 людей померли, 504 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 233 випадки;

Вінницька область - 27 випадків;

Волинська область - 14 випадків;

Дніпропетровська область - 64 випадки;

Донецька область - 69 випадків;

Житомирська область - 29 випадків;

Закарпатська область - 18 випадків;

Запорізька область - 44 випадки;

Івано-Франківська область - 16 випадків;

Київська область - 31 випадок;

Кіровоградська область - 9 випадків;

Луганська область - 32 випадки;

Львівська область - 51 випадок;

Миколаївська область - 20 випадків;

Одеська область - 83 випадки;

Полтавська область - 17 випадків;

Рівненська область - 6 випадків;

Сумська область - 27 випадків;

Тернопільська область - 8 випадків;

Харківська область - 72 випадки;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 16 випадків;

Черкаська область - 23 випадки;

Чернівецька область - 18 випадків;

Чернігівська область - 7 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.