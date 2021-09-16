В Україні взимку можуть циркулювати чотири штами грипу, - МОЗ
У нинішньому епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
- вірус, подібний до A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
- вірус, подібний до A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
- вірус, подібний до B / Washington / 02/2019 (лінія B Victoria)
- вірус, подібний до B / Phuket / 3073/2013 (лінія B / Yamagata)
Вакцинуватися від цих штамів краще до початку їх циркуляції, тобто у вересні або жовтні. В першу чергу слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями.
МОЗ окремо звертає увагу на те, що вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти штамів грипу.
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