В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
Німеччина розгорне взимку в Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot
Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Укрінформу".
"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - сказав він.
Єгер наголосив, що ситуація взимку в Україні може бути дуже складною. Натомість, на його думку, українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації.
Він також додав, що Німеччина надала осяжну фінансову підтримку для підготовки української енергетичної мережі до зими.
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