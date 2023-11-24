Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер

В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер

24 листопада, 2023 п'ятниця
11:15
Війна з Росією ЗРК Patriot

Німеччина розгорне взимку в Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - сказав він.

Єгер наголосив, що ситуація взимку в Україні може бути дуже складною. Натомість, на його думку, українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації.

Він також додав, що Німеччина надала осяжну фінансову підтримку для підготовки української енергетичної мережі до зими.

  • 22 листопада Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 БМП Marder
Світ
зброя
Німеччина
ППО
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Українсько-польського кордон
23 листопада, 2023 четвер
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
10:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:18
втрати окупантів
Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
09:04
Герт Вілдерс
Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
прикордонник
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
08:14
На фото: боєприпаси
Ракети і боєприпаси: у Міноборони розповіли про пріоритети бюджету 2024 року
08:04
OPINION
Юрій Касьянов
Чому ми ніяк не можемо перемогти?
08:00
Україна представила близько сотні книжок на ярмарку франкомовної книги в Монреалі
07:54
Оновлено
Знищений російський танк
Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів, 30 танків і 31 артсистему, - Генштаб
07:48
море військовий корабель
Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами
07:30
збитий "Шахед"
Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
07:17
Тайвань
Без спільного кандидата: у Тайвані на вибори президента йдуть прихильники зближення з КНР
07:07
Дмитро Кулеба
Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба
06:44
Фінляндія, Україна
Уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україні до 20,7 млн євро у 2024 році
06:33
Ольга Стефанішина
Україна своїми силами забезпечила роботу "зернового коридору" у Чорному морі, - Стефанішина
06:24
Анонс
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
06:20
Ілюстративне фото
Американських військових в Іраку і Сирії атакували ракетами та БПЛА, - Reuters
05:49
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
Вандали пошкодили щонайменше 85 єврейських могил у місті в Бельгії
04:33
Влада Нікольченко
Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу
03:45
діти, злочини росії
Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС
02:59
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
02:27
сектор Газа
Міністр оборони Ізраїлю поділився деталями стосовно перемир'я з ХАМАС
01:25
Марія Захарова
"Депортація українських чоловіків з Європи": добірка російських фейків за 23 листопада
01:07
ракета Ariane-6
Arianespace успішно протестувала роботу двигуна європейської ракети Ariane 6
00:56
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Жирона" прийняла рішення щодо лідерів команди: що чекає на Довбика та Циганкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV