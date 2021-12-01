В Україні з ВІЛ живуть 257 тис. людей, а кожен третій не знає про свій статус, - Ляшко

Про це сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 1 грудня, передає Еспресо.TV.



"У нашій країні близько 257 тис. людей живуть з ВІЛ. Епідемія географічно неоднорідна і найбільше її тягар відчувають південно-східні області – Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька", - сказав міністр.



Він додав, що у кожного третього інфекцію виявили на стадії СНІДу. А кожен третій українець сьогодні не знає про свій статус.



"Це відбувається тому, що люди нехтують доступною і безкоштовною можливістю зробити тест на ВІЛ-інфекцію. Як і у випадку з епідемією COVID-19, нам потрібен високий рівень відповідальності громадського суспільства. Протестуватися на ВІЛ можна у сімейного лікаря, у будь-якому закладі охорони здоров'я, який надає послуги в межах програми медичних гарантій, а також у пунктах тестування неурядових організацій", - уточнив очільник МОЗ.



За даними міністерства, пацієнти з ВІЛ можуть отримувати препарати антиретровірусної терапії у свого сімейного лікаря та перебувати безпосередньо під його наглядом. Також цьогоріч до надання медпослуг з діагностики, лікування та супроводу осіб з ВІЛ долучили заклади первинної меддопомоги.



Нагадаємо, 3 жовтня в Україні запустили інформаційний вебресурс про ВІЛ, що об’єднав всю ключову інформацію стосовно вірусу.