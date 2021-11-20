В Україні за добу від COVID-19 вакциновано 311 тисяч людей
В п'ятницю, 19 листопада в Україні щеплення від коронавірусу отримало 311 тисяч осіб
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу було вакциновано 311 316 людей. Одну дозу отримали 98 794 людини повністю імунізовані – 212 522 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 9 661 304 українці. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
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