В Україні за добу виявили 696 випадків COVID-19, померли 33 людини

Про це повідомляє Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 36 дітей та 33 медпрацівники.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 439 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 197 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 088 (зокрема методом ПЛР – 19 756, методом ІФА – 8 924); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 408.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 236 497 осіб; одужало – 2 169 584 особи;летальних випадків – 52 424; проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 194 випадки;Вінницька область – 5 випадків;Волинська область – 17 випадків;Дніпропетровська область – 36 випадків;Донецька область – 39 випадків;Житомирська область – 13 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 18 випадків;Івано-Франківська область – 8 випадків;Київська область – 50 випадків;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 9 випадків;Львівська область – 49 випадків;Миколаївська область – 9 випадків;Одеська область – 53 випадки;Полтавська область – 16 випадків;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 31 випадок;Тернопільська область – 8 випадків;Харківська область – 33 випадки;Херсонська область – 31 випадок;Хмельницька область – 26 випадків;Черкаська область – 19 випадків;Чернівецька область – 5 випадків;Чернігівська область – 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.