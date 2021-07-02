В Україні за добу виявили 696 випадків COVID-19, померли 33 людини
За добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків COVID-19
Про це повідомляє Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 36 дітей та 33 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 439 осіб;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 197 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 44 088 (зокрема методом ПЛР – 19 756, методом ІФА – 8 924); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 408.
летальних випадків – 52 424; проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 194 випадки;
Вінницька область – 5 випадків;
Волинська область – 17 випадків;
Дніпропетровська область – 36 випадків;
Донецька область – 39 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 53 випадки;
Полтавська область – 16 випадків;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 31 випадок;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 33 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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