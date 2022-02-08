В Україні за добу виявили понад 34 тис. нових випадків COVID-19
За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксували 34 353 нових підтверджених випадки COVID-19 (з них серед дітей - 3 095, медпрацівників – 955)
Про це передає пресцентр МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 4 341 790 осіб;
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одужало – 3 696 285 осіб;
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летальних випадків – 101 647
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проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.
За добу 7 лютого в Україні:
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зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955);
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63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 2 168 осіб;
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летальних випадків – 255;
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одужало – 15 193 особи.
Загалом проведено 30 782 527 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини.
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