В Україні за добу виявили понад 34 тис. нових випадків COVID-19

Про це передає пресцентр МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 341 790 осіб;

одужало – 3 696 285 осіб;

летальних випадків – 101 647

проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.

За добу 7 лютого в Україні:

зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955);

63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 168 осіб;

летальних випадків – 255;

одужало – 15 193 особи.

Загалом проведено 30 782 527 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини.



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