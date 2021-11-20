В Україні за добу зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу, 664 людини померли

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

За добу 19 листопада в Україні зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Госпіталізовано – 3 594 особи, летальних випадків – 664, одужало – 21 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб, одужало – 2 748 500, летальних випадків – 80 895.

У МОЗ підкреслили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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