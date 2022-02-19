В Україні за добу зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"18 лютого зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765", - поінформували у МОЗ.

За минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб, летальних випадків – 260, одужало – 30 487 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 703 323 особи, летальних випадків – 104 366.



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