В Україні за добу зафіксовано 38 212 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, захворіло 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано 3 753 осіб, летальних випадків – 265, одужало – 19 943 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 501 182 осіб, одужало – 3 770 769, летальних випадків – 102 668.

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