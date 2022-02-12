В Україні за добу зафіксовано 38 212 нових випадків коронавірусу
За добу 11 лютого в Україні лабораторно підтверджено 38 212 нових випадків захворювання на COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зокрема, захворіло 3 029 дітей та 864 медпрацівники.
За минулу добу госпіталізовано 3 753 осіб, летальних випадків – 265, одужало – 19 943 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 501 182 осіб, одужало – 3 770 769, летальних випадків – 102 668.
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