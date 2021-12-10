В Україні за добу зафіксували понад 11 тис. випадків коронавірусу, померло 442 людини

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 543 684 особи;

одужало – 3 158 426 осіб;

летальних випадків – 90 343;

проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

За добу 9 грудня в Україні:

зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214).;

157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 551 особу;

летальних випадків – 442;

одужало – 24 456 осіб. Зазначається, що вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Загалом проведено 26 284 188 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.

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