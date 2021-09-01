В Україні за серпень 2021 року виділили рекордну суму на пенсії
Суми виплат за серпень виявилися рекордними з початку 2021 року
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Зазначається, що у серпні ПФУ направив на виплату пенсіонерам 44,3 млрд грн – максимальний місячний обсяг сукупних пенсійних виплат у 2021 році.
У липні ПФУ виплатив 42,4 млрд грн, у червні та травні – по 42,6 млрд грн, у квітні – 43 млрд грн, у березні – 42,8 млрд грн, у лютому і січні – по 40,2 млрд грн.
Всього за перші вісім місяців 2021 року ПФУ виплатив пенсіонерам 343,5 млрд грн. У січні-липні 2020 року було 310,3 млрд грн (на 11,3% менше, ніж у 2021).
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