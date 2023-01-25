В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії і направили їх ЗСУ

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначають, що на території України, зокрема в Києві, діють підприємства з виробництва та продажу чаю. Їхніми кінцевими бенефіціарними власниками є росіяни.

У зв'язку з цим правоохоронні органи досліджують діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб'єктів на предмет причетності до фінансування дій, які передбачають насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або ж захоплення держвлади, а також зміни меж території або держкордону України та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).

Банківські рахунки цих компаній було заарештовано. Подільська окружна прокуратура передала 52 млн грн, розміщені на них, на потреби українських захисників.

23 січня суд наклав арешт на два літаки АН 148, вартістю €10 мільйонів, які належать російському акціонерному товариству.