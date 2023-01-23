Коштують €10 млн: суд арештував два літаки АН-148 російського власника

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 2 літаки АН-148, що належать російському акціонерному товариству. Згідно з рішенням РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи офшорну компанію на Кіпрі для обходу введених санкцій, уклало договір оренди літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії договори оренди розірвали. Літаки вартістю близько 10 млн євро мали вивезти з України.

Нагадаємо, у березні 2022 року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.

На початку жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.

У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.

Згодом СБУ вилучила з підпільних складів понад 160 тис. тонн української залізної руди на майже 2 млрд гривень, яка належала російському олігарху.

А Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після 24 лютого російських активів.

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