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Коштують €10 млн: суд арештував два літаки АН-148 російського власника

23 січня, 2023 понедiлок
14:34
Кримінал АН-148

Суд наклав арешт на два літаки АН 148, вартістю €10 мільйонів, які належать російському акціонерному товариству

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 2 літаки АН-148, що належать російському акціонерному товариству. Згідно з рішенням РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи офшорну компанію на Кіпрі для обходу введених санкцій, уклало договір оренди літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії договори оренди розірвали. Літаки вартістю близько 10 млн євро мали вивезти з України.

  • Нагадаємо, у березні 2022 року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.
  • На початку жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.
  • У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
  • Згодом СБУ вилучила з підпільних складів понад 160 тис. тонн української залізної руди на майже 2 млрд гривень, яка належала російському олігарху.  
  • А Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після 24 лютого російських активів.  

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