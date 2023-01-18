Про це йдеться у повторній відповіді АРМА на звернення аналітиків Trap Aggressor у звʼязку із відкриттям провадження омбудсменом через приховування інформації про російські активи, передає StateWatch.

Аналітики зазначають, що після остаточної відмови АРМА оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в його управління після початку повномасштабного вторгнення РФ, в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

Відмову у наданні інформації в Агентстві пояснили наступним чином:

віднесли інформацію про перелік російських і білоруських активів, їхньої вартості та власників до службової інформації у зв’язку з дією воєнного стану;

заявили, що не ведуть окремий облік цих арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їхньої реалізації.

"Формування ж інформації за запитуваними Вами критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення", – йдеться у відповіді АРМА.

У Trap Aggressor підкреслили, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів.

"Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами і хто саме управляє цими активами. Через це неможливо оцінити ефективність АРМА", - наголосили аналітики.

5 січня стало відомо, що уряд Естонії працює над конфіскацією російських активів на користь України. Ба більше, Естонія має намір першою серед країн Євросоюзу запровадити юридичну процедуру арешту російських активів – правова база для цього з’явиться вже до кінця січня.

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