Про це повідомляє Bloomberg.

Верховний Суд США відхилив прохання російського олігарха Олега Дерипаски скасувати санкції. Рішення було прийнято через кілька днів після того, як прокуратура США оприлюднила кримінальне обвинувачення в тому, що Дерипаска порушив санкції, запроваджені в 2018 році за його зв’язки за його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Санкції проти Дерипаски були введені на підставі указів, підписаних у 2014 році колишнім президентом США Бараком Обамою у відповідь на анексію Росією Криму в Україні. Адвокат мільярдера стверджував, що вони були незаконними. Дерипаска стверджував, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США перевищило свої повноваження, оскільки воно запровадило санкції, які не були прив’язані до надзвичайної ситуації в країні. Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження надає президенту США повноваження вводити санкції, якщо в країні оголошено надзвичайний стан. У петиції адвокат Дерипаски зазначив, що "будь-яке порушення цієї ретельно розробленої законодавчої схеми загрожує скасуванням обмежень виконавчої влади".



Судді не звернулися до уряду з проханням надати відповідь, давши зрозуміти, що вони серйозно не розглядають апеляцію Дерипаски.

У березні цього року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.

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