Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'ятьох олігархів

Про це йдеться у пресрелізі уряду.



"Відтепер у країні будуть заморожені активи Абрамовича, йому буде заборонено проводити операції з приватними особами та підприємствами Великої Британії. Крім того, російському олігарху взагалі буде заборонено в’їзд до країни", – йдеться у повідомленні.



Крім Абрамовича під санкціями опинилися ще шість олігархів:

Олег Дерипаска, акціонер En+ Group.

Ігор Сєчін, виконавчий директор Роснєфті

Андрєй Костін, голова ради директорів ВТБ банку

Алєксєй Міллєр, виконавчий директор Газпрому

Ніколай Токарєв, президент російської держкомпанії Транснєфть

Дмітрій Лєбєдєв, голова ради директорів Банку Росія

Нагадаємо, Росія та Білорусь близькі до дефолту з огляду на масштабні санкції, запроваджені проти їх економік.

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"Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримує злісний напад Путіна на Україну. Сьогоднішні санкції є наступним кроком у непохитній підтримці Великою Британією українського народу. Ми будемо безжальними в переслідуванні тих, хто сприяє вбивствам мирних жителів, руйнуванню лікарень і окупації суверенних союзників", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.