Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'ятьох олігархів
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр
Про це йдеться у пресрелізі уряду.
"Відтепер у країні будуть заморожені активи Абрамовича, йому буде заборонено проводити операції з приватними особами та підприємствами Великої Британії. Крім того, російському олігарху взагалі буде заборонено в’їзд до країни", – йдеться у повідомленні.
Крім Абрамовича під санкціями опинилися ще шість олігархів:
- Олег Дерипаска, акціонер En+ Group.
- Ігор Сєчін, виконавчий директор Роснєфті
- Андрєй Костін, голова ради директорів ВТБ банку
- Алєксєй Міллєр, виконавчий директор Газпрому
- Ніколай Токарєв, президент російської держкомпанії Транснєфть
- Дмітрій Лєбєдєв, голова ради директорів Банку Росія
- Нагадаємо, Росія та Білорусь близькі до дефолту з огляду на масштабні санкції, запроваджені проти їх економік.
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