Росія та Білорусь на межі дефолту, - головний економіст Світового банку

Такий прогноз дала головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт в інтерв’ю Reuters, інформує Еспресо.TV

За словами Рейнхарт, поки що більшість світових кредитних агентств ще не вважають такий сценарій невідворотним, але його ймовірність стрімко зростає.

Агенція Fitch у вівторок знизила суверенний рейтинг Росії на шість позицій, заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції і торгівельні обмеження підірвали готовність РФ обслуговувати борг. Близько половини суверенних облігацій Росії у твердій валюті належать іноземним інвесторам, й 16 березня їм належить виплатити 107 мільярдів доларів у вигляді купонних виплат за двома видами облігацій. Крім того, російські корпорації мають непогашені міжнародні облігації майже на 100 мільярдів доларів. Іноземним банкам росія та її резиденти заборгували трохи більш як 121 мільярд доларів.

"Я хвилююся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але їхні балансові звіти часто непрозорі... Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", - вважає Рейнхарт.

Нагадаємо, МВФ погодив екстрену допомогу Україні в 1,4 мільярда доларів.

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