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Fitch обвалив кредитний рейтинг Росії з В до С: в агенстві впевнені, що на РФ чекає дефолт

9 березня, 2022 середа
03:18
Економіка падіння рубль

Авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С

Про це повідомляє офіційний сайт Fitch.

"Рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий", – йдеться у повідомленні Fitch.

В агентстві також застерігають, що подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії. Прогнозується, що РФ може не виплачувати суверенні боргові зобов'язання.

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Світ
дефолт
війна з Росією
російська агресія
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