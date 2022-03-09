Fitch обвалив кредитний рейтинг Росії з В до С: в агенстві впевнені, що на РФ чекає дефолт
Авторитетне рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С
Про це повідомляє офіційний сайт Fitch.
"Рейтинг "C" демонструє думку, що дефолт неминучий", – йдеться у повідомленні Fitch.
В агентстві також застерігають, що подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії. Прогнозується, що РФ може не виплачувати суверенні боргові зобов'язання.
- 8 березня аналітики Morgan Stanley назвали дефолт найбільш ймовірним сценарієм для Росії.
- Нагадаємо, раніше інший банківський холдинг JPMorgan заявив, що дефолт Росії є неминучим. За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купони за облігаціями.
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