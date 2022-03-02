Про це пише Reuters з посиланням на провідних аналітиків JPMorgan, - інформує Еспресо.TV.



"Санкції США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном", - йдеться у висновках фахівців.

Цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.

"Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі", - йдеться у повідомленні.



За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купонних виплати за облігаціями.



Тривога щодо дефолту випливає з попередження Інституту міжнародних фінансів (IIF) на цьому тижні, яке вказує на те, що приблизно половина з 640 мільярдів доларів валютних резервів Росії фактично була заморожена через міжнародні санкції", - йдеться у повідомленні JPMorgan.

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