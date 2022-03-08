Росії пророкують дефолт у стилі Венесуели

Про це заявив глобальний керівник стратегії суверенного кредитування для країн, що розвиваються Morgan Stanley Саймон Вейвер, передає агентство Bloomberg.

"Ми бачимо дефолт як найбільш імовірний сценарій", - сказав він.

Відзначається, що шанси Росії здійснити виплати за зовнішнім боргом зменшуються на фоні падіння цін на облігації, настання рецесії в країні та росту санкційного тиску.

Дефолт може настати вже 15 квітня, коли закінчується 30-денний пільговий період щодо виплати купонів, які російський уряд заборгував за доларовими облігаціями у 2023 і 2043 роках.

Він додав, що російський дефолт буде схожим на венесуельський.

Зараз інвестори оцінюють облігації 2023 року приблизно в 29 центів за долар США, що є найнижчим показником за всю історію і схоже, що навіть по таких ставках торги не відбувались. За кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну, борги торгувалися вище номіналу.

Ліван і Венесуела – єдині останні приклади такого низького зниження боргу країни. Південноамериканська країна та її державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela S.A. оголосили дефолт на суму 60 мільярдів доларів більше ніж чотири роки тому. Тоді США ввели санкції, що забороняють торгівлю цінними паперами, після суперечливих президентських виборів. Тепер деякі облігації Венесуели торгуються всього за копійки за долар.

JPMorgan Chase & Co. заявила в понеділок, що вилучить російські облігації з усіх своїх індексів, які широко відстежуються, що ще більше ізолює активи країни від глобальних інвесторів. Доларові облігації Венесуели також були вилучені з контрольних індексів банку в 2019 році після того, як санкції обмежили торгівлю. За словами Вейвера, Росія схожа на Венесуелу також своїми значними нафтовими активами, які запрацюють лише після зняття санкцій.

Нагадаємо, раніше інший крупний банківський холдинг JPMorgan заявив, що дефолт Росії є неминучим. За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купони за облігаціями.

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