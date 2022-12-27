В Україні арештували майно російського олігарха на майже 2 млрд грн

Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили на території декількох морських портів підпільні склади РФ з понад 160 тис. тонн української залізної руди, загальною вартістю майже 2 млрд грн.

Знайдені корисні копалини належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова та має санкції від РНБО України, США та Євросоюзу після 24 лютого.

"Приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - з'ясували в СБУ та завадили цьому плану.

Нині на вилучене майно наклали арешт, вирішується питання про передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, у березні санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.

На початку жовтня Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.

У середині жовтня Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.

У Дерипаски після критики війни відібрали готель в Сочі із маріною (стоянкою для яхт), на будівництво яких він витратив $1 млрд.

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