В Україні арештували майно російського олігарха на майже 2 млрд грн
СБУ вилучила з підпільних складів понад 160 тис. тонн української залізної руди на майже 2 млрд гривень, яка належала російському олігарху
Про це інформує Служба безпеки України.
Правоохоронці встановили на території декількох морських портів підпільні склади РФ з понад 160 тис. тонн української залізної руди, загальною вартістю майже 2 млрд грн.
Знайдені корисні копалини належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова та має санкції від РНБО України, США та Євросоюзу після 24 лютого.
"Приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - з'ясували в СБУ та завадили цьому плану.
Нині на вилучене майно наклали арешт, вирішується питання про передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
- Нагадаємо, у березні санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.
- На початку жовтня Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.
- У середині жовтня Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
- У Дерипаски після критики війни відібрали готель в Сочі із маріною (стоянкою для яхт), на будівництво яких він витратив $1 млрд.
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