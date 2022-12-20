Газета Financial Times пов'язує це з тим, що він був одним із небагатьох, хто висловив невдоволення вторгненням Росії в Україну, хоча й дуже обережно.

З Кремля Дерипаску щонайменше двічі просили припинити критикувати війну, стверджує газета.

Після того як він не послухався, компанія олігарха в рамках двох процесів втратила стоянку для яхт і готельний комплекс "Імеретинський" в Сочі, на які він витратив $1 млрд.

"Кремль попросив його заспокоїтися", — розказав один зі співрозмовників видання, близький до Дерипаски.

Інший співрозмовник видання, близький до олігарха, стверджує, що Кремль звернувся до мільярдера на початку березня, коли той написав пост у соцмережах, що точку неповернення пройдено і Росії потрібен мир з Україною якнайшвидше.

З того часу мільярдера просили пом'якшити висловлювання ще як мінімум один раз, пише FT. Проте влітку він публічно заявив, що спроба "знищити Україну" була б колосальною помилкою.

Після цього проти компанії Дерипаски РогСибАл подали позови, в рамках яких в олігарха відібрали 30 земельних ділянок площею 13,8 га у вантажному районі порту Сочі, а також готель "Імеретинський".

Якщо про перший позов раніше повідомляли російські медіа, то про другий нічого не було відомо. За російськими мірками все відбулося миттєво: згідно з графіком на сайті суду, пише FT, позов було подано 9 вересня, а вже 15-го суддя ухвалив рішення.

У Кремлі закликали не пов'язувати той факт, що у Дерипаски відсудили права на оренду землі в Сочі, з його висловлюваннями про Україну. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мільярдер нібито ніколи не висловлювався проти російської "спецоперації", а просто наполягав на тому, щоб все робилося краще та ефективніше.

Нагадаємо, у березні санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.

На початку жовтня Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.

У середині жовтня Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb