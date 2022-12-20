Російський суд відібрав в олігарха Дерипаски майно на $1 млрд нібито за критику війни в Україні
У Дерипаски після критики війни відібрали готель в Сочі із маріною (стоянкою для яхт), на будівництво яких він витратив $1 млрд
Газета Financial Times пов'язує це з тим, що він був одним із небагатьох, хто висловив невдоволення вторгненням Росії в Україну, хоча й дуже обережно.
З Кремля Дерипаску щонайменше двічі просили припинити критикувати війну, стверджує газета.
Після того як він не послухався, компанія олігарха в рамках двох процесів втратила стоянку для яхт і готельний комплекс "Імеретинський" в Сочі, на які він витратив $1 млрд.
"Кремль попросив його заспокоїтися", — розказав один зі співрозмовників видання, близький до Дерипаски.
Інший співрозмовник видання, близький до олігарха, стверджує, що Кремль звернувся до мільярдера на початку березня, коли той написав пост у соцмережах, що точку неповернення пройдено і Росії потрібен мир з Україною якнайшвидше.
З того часу мільярдера просили пом'якшити висловлювання ще як мінімум один раз, пише FT. Проте влітку він публічно заявив, що спроба "знищити Україну" була б колосальною помилкою.
Після цього проти компанії Дерипаски РогСибАл подали позови, в рамках яких в олігарха відібрали 30 земельних ділянок площею 13,8 га у вантажному районі порту Сочі, а також готель "Імеретинський".
Якщо про перший позов раніше повідомляли російські медіа, то про другий нічого не було відомо. За російськими мірками все відбулося миттєво: згідно з графіком на сайті суду, пише FT, позов було подано 9 вересня, а вже 15-го суддя ухвалив рішення.
У Кремлі закликали не пов'язувати той факт, що у Дерипаски відсудили права на оренду землі в Сочі, з його висловлюваннями про Україну. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мільярдер нібито ніколи не висловлювався проти російської "спецоперації", а просто наполягав на тому, щоб все робилося краще та ефективніше.
- Нагадаємо, у березні санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.
- На початку жовтня Верховний суд США відхилив апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.
- У середині жовтня Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
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