Дерипаска слідом за Фрідманом виступив проти війни з Україною

Про це повідомляє Reuters.



Російський мільярдер Олег Дерипаска у своєму Telegram закликав розпочати мирні переговори між Росією та Україною "як можна швидше".



"Мир дуже важливий", - заявив Дерипаска, який є засновником російського алюмінієвого гіганта "Русал" (RUAL.MM), в якому він досі володіє часткою через свої акції материнської компанії En+ Group.



Видання зазначає, що 21 лютого Дерипаска заявляв, що війни не буде.



Вашингтон запровадив санкції проти Дерипаски та інших впливових росіян через їхні зв’язки з Путіним після втручання Росії у вибори в США 2016 року, яке Москва заперечує.



Один із давніх партнерів Фрідмана, Петро Авен, минулого тижня відвідав зустріч у Кремлі з Путіним та 36 іншими великими російськими бізнесменами. Інший московський мільярдер заявив Reuters на умовах анонімності, що повномасштабна війна РФ з Україною буде катастрофою.



"Це буде катастрофічним у всіх сенсах: для економіки, для відносин з рештою світу, для політичної ситуації", - сказав мільярдер.



За його словами, мільярдери, які 24 лютого зібралися на зустріч з Путіним у Кремлі, мовчали.



"Бізнесмени дуже добре розуміють наслідки. Але хто питає думку бізнесу з цього приводу?" - сказав він.



Нагадаємо, російський мільярдер Михайло Фрідман, один із найближчих соратників Путіна, заявив, що цей "конфлікт" не є рішенням, а трагедією як для українців, так і для росіян.