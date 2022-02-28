Дерипаска слідом за Фрідманом виступив проти війни з Україною
Олег Дерипаска став другим російським мільярдером, який виступив проти війни з Україною
Про це повідомляє Reuters.
Російський мільярдер Олег Дерипаска у своєму Telegram закликав розпочати мирні переговори між Росією та Україною "як можна швидше".
"Мир дуже важливий", - заявив Дерипаска, який є засновником російського алюмінієвого гіганта "Русал" (RUAL.MM), в якому він досі володіє часткою через свої акції материнської компанії En+ Group.
Видання зазначає, що 21 лютого Дерипаска заявляв, що війни не буде.
Вашингтон запровадив санкції проти Дерипаски та інших впливових росіян через їхні зв’язки з Путіним після втручання Росії у вибори в США 2016 року, яке Москва заперечує.
Один із давніх партнерів Фрідмана, Петро Авен, минулого тижня відвідав зустріч у Кремлі з Путіним та 36 іншими великими російськими бізнесменами. Інший московський мільярдер заявив Reuters на умовах анонімності, що повномасштабна війна РФ з Україною буде катастрофою.
"Це буде катастрофічним у всіх сенсах: для економіки, для відносин з рештою світу, для політичної ситуації", - сказав мільярдер.
За його словами, мільярдери, які 24 лютого зібралися на зустріч з Путіним у Кремлі, мовчали.
"Бізнесмени дуже добре розуміють наслідки. Але хто питає думку бізнесу з цього приводу?" - сказав він.
- Нагадаємо, російський мільярдер Михайло Фрідман, один із найближчих соратників Путіна, заявив, що цей "конфлікт" не є рішенням, а трагедією як для українців, так і для росіян.
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