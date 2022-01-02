В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки захворювання на коронавірус
Впродовж доби, 1 січня, в Україні лабораторно підтверджено 1 863 нові випадки захворювання на COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 108, медпрацівників – 12.
За минулу добу не госпіталізовано жодної особи, 98 людей померли, одужало 2 259 хворих.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188 людей, летальних випадків – 96 187.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе