В Україні зафіксовано 1 863 нові випадки захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 108, медпрацівників – 12.

За минулу добу не госпіталізовано жодної особи, 98 людей померли, одужало 2 259 хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188 людей, летальних випадків – 96 187.

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