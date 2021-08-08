В Україні зафіксовано 619 нових випадків COVID-19
Впродовж доби, 7 серпня, в Україні лабораторно підтверджено 619 нових випадків коронавірусної інфекції
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу госпіталізовано 561 особу, зафіксовано 10 летальних випадків, 235 людей одужало.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Одеській (50), Харківській (38) областях та Києві (53).
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 151 особа, одужало – 2 190 921 людей, летальних випадків – 53 095.
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