В Україні зафіксовано 619 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізовано 561 особу, зафіксовано 10 летальних випадків, 235 людей одужало.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Одеській (50), Харківській (38) областях та Києві (53).

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 259 151 особа, одужало – 2 190 921 людей, летальних випадків – 53 095.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb