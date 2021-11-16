В Україні зафіксовано антирекорд зі смертності від COVID-19: упродовж доби померли 838 людей

Про це повідомляє проєкт Коронавірус_інфо.



Упродовж доби 15 листопада було зареєстровано ​​​​16 308 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1168 дітей та 327 медпрацівників), 21 914 пацієнтів одужали, 838 людей померли - це найбільший зафіксований в Україні показник добової смертності від коронавірусу.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1481 випадок;

Вінницька область - 619 випадків;

Волинська область - 627 випадків;

Дніпропетровська область - 1635 випадків;

Донецька область - 736 випадків;

Житомирська область - 301 випадок;

Закарпатська область - 379 випадків;

Запорізька область - 1084 випадки;

Івано-Франківська область - 325 випадків;

Київська область - 754 випадки;

Кіровоградська область - 127 випадків;

Луганська область - 337 випадків;

Львівська область - 770 випадків;

Миколаївська область - 842 випадки;

Одеська область - 1549 випадків;

Полтавська область - 1000 випадків;

Рівненська область - 653 випадки;

Сумська область - 387 випадків;

Тернопільська область - 280 випадків;

Харківська область - 547 випадків;

Херсонська область - 153 випадки;

Хмельницька область - 387 випадків;

Черкаська область - 762 випадки;

Чернівецька область - 247 випадків;

Чернігівська область - 326 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях і м. Київ (1481)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.