В Україні зафіксовано антирекорд зі смертності від COVID-19: упродовж доби померли 838 людей
Станом на ранок 16 листопада в Україні зафіксовано 3 244 749 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 77 985 - летальні, 2 664 373 особи одужали
Про це повідомляє проєкт Коронавірус_інфо.
Упродовж доби 15 листопада було зареєстровано 16 308 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1168 дітей та 327 медпрацівників), 21 914 пацієнтів одужали, 838 людей померли - це найбільший зафіксований в Україні показник добової смертності від коронавірусу.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1481 випадок;
- Вінницька область - 619 випадків;
- Волинська область - 627 випадків;
- Дніпропетровська область - 1635 випадків;
- Донецька область - 736 випадків;
- Житомирська область - 301 випадок;
- Закарпатська область - 379 випадків;
- Запорізька область - 1084 випадки;
- Івано-Франківська область - 325 випадків;
- Київська область - 754 випадки;
- Кіровоградська область - 127 випадків;
- Луганська область - 337 випадків;
- Львівська область - 770 випадків;
- Миколаївська область - 842 випадки;
- Одеська область - 1549 випадків;
- Полтавська область - 1000 випадків;
- Рівненська область - 653 випадки;
- Сумська область - 387 випадків;
- Тернопільська область - 280 випадків;
- Харківська область - 547 випадків;
- Херсонська область - 153 випадки;
- Хмельницька область - 387 випадків;
- Черкаська область - 762 випадки;
- Чернівецька область - 247 випадків;
- Чернігівська область - 326 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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