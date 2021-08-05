В Україні зафіксували 143 випадків Дельта-штаму COVID-19

Про це в ефірі Українського радіо заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни”, - сказав Кузін.

За його словами, найбільше випадків у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та м. Києві.

Він додав, що вакцинація захищає від "Дельти".

“Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні”, - сказав Кузін.