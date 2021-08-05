В Україні зафіксували 143 випадків Дельта-штаму COVID-19
В Україні підтверджено 143 випадки зараження штамом коронавірусу Дельта
Про це в ефірі Українського радіо заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни”, - сказав Кузін.
За його словами, найбільше випадків у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та м. Києві.
Він додав, що вакцинація захищає від "Дельти".
“Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні”, - сказав Кузін.
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