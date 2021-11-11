В Україні зафіксували понад 24 тис. нових випадків COVID-19, померло майже 700 людей
В Україні за минулу добу, 10 листопада, заразились коронавірусом 24 747 людей, з них 1550 – діти
Про це передає пресслужба МОЗ.
Так, 24 747 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом за 10 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 778 осіб;
- летальних випадків – 652;
- одужало – 18 896 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 140 505 (зокрема методом ПЛР – 67 341, методом ІФА – 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 155 519 осіб;
- одужало – 2 572 738 осіб;
- летальних випадків – 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано-Франківській (1454) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2002 випадки;
Вінницька область – 712 випадків;
Волинська область – 694 випадки;
Дніпропетровська область – 1999 випадків;
Донецька область – 1179 випадків;
Житомирська область – 956 випадків;
Закарпатська область – 466 випадків;
Запорізька область – 1146 випадків;
Івано-Франківська область – 1454 випадки;
Київська область – 945 випадків;
Кіровоградська область – 192 випадки;
Луганська область – 394 випадки;
Львівська область – 1253 випадки;
Миколаївська область – 903 випадки;
Одеська область – 1469 випадків;
Полтавська область – 1327 випадків;
Рівненська область – 985 випадків;
Сумська область – 1174 випадки;
Тернопільська область – 603 випадки;
Харківська область – 1550 випадків;
Херсонська область – 548 випадків;
Хмельницька область – 1089 випадків;
Черкаська область – 597 випадків;
Чернівецька область – 430 випадків;
Чернігівська область – 680 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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