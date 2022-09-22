Про це інформує на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нині в Україні можна провести 5 тисяч ПЛР-досліджень для діагностики віспи мавп.

"У випадку, якщо людина спостерігає в себе схожі симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, звертайтесь за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших", – підсумував Ігор Кузін.

Довідково. Віспа мавп - це віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

Серед симптомів:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім - інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з висипом або рідинами хворого: спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки та секс.

Лікарі радять уникати тісного контакту "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є схожі симптоми, а також з предметами хворого.

Зазвичай використовується симптоматичне лікування - знеболювальне, жарознижувальне. При подібних симптомах необхідно звернутися до лікарів використовуючи захисну маску, рукавички тощо.

Нагадаємо, що 15 вересня в Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп. А у понеділок, 19 вересня, зафіксували - другий.