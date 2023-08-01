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В Україні загинули або отримали поранення понад 200 тис. російських військових, - Британія в Радбезі ООН

1 серпня, 2023 вiвторок
06:11
Світ Окупанти

Представник Великої Британії зауважив, що саме Росія є агресором у війні проти України, який посилає на смерть тисячі своїх людей

Про це сказав політичний координатор Постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, йдеться на сайті британського уряду.

"Заява Росії про те, що саме українська агресія несе будь-яку відповідальність за війну в Україні, є абсурдною. Це проєкція поведінки самої російської держави. У цій війні лише один агресор. Ми всі бачили, як сотні тисяч російських військ вторглися в цю суверенну країну, незаконно та неспровоковано. Ми всі знаємо, що право на самооборону в таких обставинах закріплено в Статуті ООН", - зауважив він.

Екерслі наголосив, що саме Росія посилає на смерть тисячі своїх юнаків. За його словами, підрахунки свідчать, що в Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових.

"Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі", - відзначив він.

Британський дипломат додав, що Україна не мала іншого вибору, як скористатися своїм правом на самозахист за Статутом ООН: "Вона веде війну за національне виживання та захищає право всіх націй жити без страху перед агресією".

За словами Екерслі, єдиним шляхом до сталого миру в Україні для російського диктатора Володимира Путіна полягає в тому, щоб припинити незаконне вторгнення, вивести війська і тим самим продемонструвати, що він готовий брати участь в мирних умовах, які поважають Статут ООН.

"Росія почала цю війну, і Росія повинна закінчити її, перш ніж вони завдадуть більше страждань", - сказав британський представник.

  • Уранці 31 липня Генштаб ЗСУ звітував, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 246 190 солдатів.

Росія
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російська армія
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втрати окупантів
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