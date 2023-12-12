В Україні загинув доброволець з Ірландії
Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило загибель свого громадянина в Україні, який воював проти російської агресії
Про це повідомило міністерство закордонних справ, передає The Irish Times.
45-річний Грем Дейл з Дубліна загинув 8 грудня, хоча точна інформація про обставини загибелі ще не підтверджена.
"Міністерство знає про цей випадок і надає консульську допомогу. Як і у випадку з усіма консульськими справами, Міністерство не коментує деталі окремих ситуацій", - сказали в МЗС.
Відомо, що Дейл приїхав в Україну невдовзі після вторгнення минулого року і вступив до лав ЗСУ. Він сім років служив у Корпусі морської піхоти США, куди вступив одразу після терористичних атак у США 11 вересня 2001 року. Після служби чоловік написав книгу про свій досвід, яку видали в Ірландії.
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