В України закінчуються варіанти контрнаступу, натомість Київ закликає вірити ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
У фокусі міжнародних видань був суботній теракт в Чернігові, а також думки аналітиків про можливості розвитку українського контрнаступу
На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 20 серпня.
Теракт у Чернігові
Фото: ДСНС
Чи не всі відомі іноземні ЗМІ звернули увагу на черговий акт тероризму з боку РФ, яка вдарила ракетою по центру Чернігова. У CNN написали, що попередньо семеро людей загинули, у тому числі шестирічна дівчинка, і ще майже 150 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по центральній площі в місті Чернігів на півночі України. Серед постраждалих були люди, які святкували православне свято в храмі.
Суботній удар – у місті поблизу російського кордону та далеко від лінії фронту – вразив університет і театр, де проходив захід за участю виробників безпілотників.
Як пишуть у BBC, в ООН назвали цей удар "огидним", а президент України Володимир Зеленський пообіцяв жорстку відповідь українських військових на "теракт". Президент України Володимир Зеленський заявив, що напад перетворив "звичайну суботу… на день болю та втрат".
Центр Чернігова є популярним місцем для прогулянок, особливо у вихідні, розповіли ВВС місцеві жителі.
У The New York Times відзначили, що напад стався після того, як президент РФ Володимир Путін відвідав російське місто, яке на короткий час було захоплене групою Вагнера. У Кремлі повідомили, що Путін відвідав Ростов-на-Дону, щоб зустрітися з військовим командуванням, під час свого першого публічного візиту до військового центру після того, як він був захоплений під час короткочасного повстання Вагнерівців.
Глухий кут війни
Фото: Генштаб ЗСУ
У The Washington Post знову скептично оцінили можливості України повернути всі свої втрачені території.
"Схоже, що в України закінчуються варіанти контрнаступу, який офіційні особи спочатку розглядали як вирішальну операцію Києва з відвоювання значної території від окупаційних російських військ цього року. Понад два місяці бою і контрнаступ показує ознаки зупинки. Прогрес Києва – декілька відвойованих сіл, тим часом російські війська просуваються на півночі, а план підготовки українських пілотів на F-16 американського виробництва відкладається", - песимістично описують ситуацію американські журналісти.
Вони додають, що нездатність України продемонструвати вирішальний успіх на полі бою викликає побоювання, що конфлікт заходить у глухий кут і міжнародна підтримка може зникнути. Раніше The Washington Post писав, що новий секретний звіт розвідки США передбачає, що цього року контрнаступ не досягне ключового південно-східного міста Мелітополя.
Тим часом втомлена війною українська громадськість чекає, щоб Київ здобув перемогу, а у Вашингтоні очікується, що заклики скоротити допомогу Україні посиляться напередодні президентських виборів у США 2024 року.
На думку аналітиків, без більш досконалого озброєння, призначеного для зміцнення лінії фронту, або без повної готовності сил, які все ще залишаються в резерві, Україні навряд чи вдасться забезпечити прорив у контрнаступі.
"Питання тут полягає в тому, яка з двох сторін швидше виснажиться", — сказав Франц-Стефан Гаді, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень і Центру нової американської безпеки, який відвідав Україну в липні. "Ми не повинні очікувати досягнення будь-яких великих військових цілей за одну ніч".
Гаді сказав, що Росія та Україна зараз перебувають у фазі "виснаження", намагаючись вичерпати ресурси одна одної, а не забезпечити значні територіальні досягнення. З огляду на те, що її сухопутні сили значною мірою стоять у глухому куті, Україна завдала серії нових ударів з безпілотників на російську територію, включаючи цілі в Москві, але ці удари завдали мінімальної шкоди.
Україна закликає світ вірити в контрнаступ і далі допомагати зброєю
Фото: Генштаб ЗСУ
Натомість у Politico написали статтю, як міністр закордонних справ України дає відсіч тим, хто сумнівається у контрнаступі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу заперечив зростаючі сумніви щодо перспектив контрнаступу, який Київ веде проти тотального вторгнення Росії в його країну. У той же час Кулеба закликав союзників Києва продовжувати надавати допомогу українським збройним силам, яка необхідна для успішного військового пориву.
Його зауваження в інтерв’ю Politico прозвучали в той момент, коли контрнаступ намагається досягти серйозного прориву.
"Ми спокійно сприймаємо такі зауваження", – сказав Кулеба. За словами неназваних офіційних осіб, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну.
"Зараз вони очікують, що Україна не зможе швидко повернути всю свою територію" – каже він. "Це демонструє, що навіть ті, хто сумнівається, з часом стають більш обнадійливими".
Раніше цього тижня українським військам вдалося звільнити критично важливе село Урожайне в Донецькій області, розширивши свій наступ на російську оборону на південному фронті. Але українській армії важко просуватися, особливо на східному фронті, оскільки вона стикається з сильно замінованими районами.
"Аналітикам варто бути більш обережними у своїх прогнозах і далекосяжних прогнозах", – сказав Кулеба в інтерв’ю.
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