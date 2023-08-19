На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 19 серпня.

ГУР намагається вербувати біженців у Польщі

Фото: Войтек Яргіло / PAP

Спецслужби Росії намагаються вербувати у Польщі біженців з України, щоб робити теракти. Про це написали у The Washington Post. Російське розвідувальне агентство створило мережу шпигунів-аматорів для операцій, включаючи диверсії, вбивства та підпали на території Польщі.

Загадкові списки вакансій почали з’являтися в Інтернеті на початку цього року. Завдання були розклеювати рекламні листівки чи вивішувати вивіски в громадських місцяк, а оплата мізерною. Але для жменьки біженців зі Східної України обіцянка швидкого заробітку була надто хорошою, щоб від неї відмовитися.

Невдовзі респонденти зрозуміли, що є підступ: вакансії передбачали розповсюдження проросійської пропаганди від імені анонімного роботодавця. Для тих, хто все одно бажав виконати завдання, робота набула більш зловісного оберту.

За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів новобранцям було доручено розвідувати морські порти Польщі, розміщувати камери вздовж залізниць і ховати пристрої відстеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшли разючі нові накази підіврвати потяги зі зброєю для України.

Тепер польська влада вважає, що таємничим роботодавцем була російська військова розвідка ГРУ, і що зірвана операція становила найсерйознішу російську загрозу на території НАТО з моменту вторгнення Москви в Україну минулого року.

Цього року ЗСУ не зможуть звільнити Мелітополь

Фото: Генштаб ЗСУ

Також у The Washington Post відзначили, що за даними розвідки США, Україні не вдасться досягти основної мети контрнаступу. Через мінні поля українські сили не досягнуть південно-східного міста Мелітополь, життєво важливого транзитного вузла Росії.

"Ця похмура оцінка ґрунтується на жорстокому вмінні Росії захищати окуповану територію через фалангу мінних полів і траншей, і, ймовірно, спонукає вказувати пальцем у Києві та західних столицях на те, навіщо контрнаступ, у результаті якого західна зброя та військова техніка коштують десятки мільярдів доларів, не досягають своїх цілей", - пишуть журналісти.

Українські сили, які просуваються до Мелітополя з міста Роботине, розташованого більш ніж в 50 милях, залишаться в кількох милях за межами міста, заявили офіційні особи США.

Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військовий персонал і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

Морський бій на Чорному морі

Фото: t.me/SBUkr

The New York Times написали про те, що українські морські безпілотники перетворили Чорне море на гарячу точку війни. Українські війська протягом останніх двох місяців ведуть контрнаступ, намагаючись просунутися по суші. Проте вони досягли прогресу на іншому фронті: Чорному морі, життєво важливому морському шляху для обох сторін війни.

Минулого місяця Росія вийшла з угоди, яка дозволяла кораблям безпечно експортувати зерно з України через Чорне море. Протягом кількох днів Москва бомбардувала українські порти та погрожувала іноземним вантажним кораблям.

Україна у відповідь відправила морські безпілотники нового класу, щоб атакувати російські кораблі та інфраструктуру за сотні миль. Україна сподівається, що безпілотники утримають Росію від контролю над морем і, зрештою, дозволять відновити поставки. Позавчора цивільне вантажне судно вперше після розриву угоди безпечно пройшло через українські води в Чорному морі.

"Контрнаступ часто сприймають надто лінійно як прогрес у відвоюванні території", — сказав Марк Сантора, який висвітлює війну. "Не менш важливою для контрнаступу є здатність України перерізати російський ланцюжок поставок і атакувати Росію на глибинних позиціях. І це те, що відбувається в Чорному морі".

Війна вбила чи скалічила майже 500 тис. солдатів

Фото: Генштаб ЗСУ

Також The New York Times опублікували ексклюзивний матеріал про те, що за даними офіційних осіб США, кількість загиблих і поранених у війні в Україні становить майже 500 тис.

Загальна кількість убитих і поранених українських і російських військових з початку війни в Україні 18 місяців тому наближається до 500 000, заявили офіційні особи США, що є приголомшливою цифрою, оскільки Росія атакує свого сусіда та намагається захопити нові території.

Офіційні особи попередили, що оцінити кількість втрат залишається важко, тому що Москва, як вважають, регулярно занижує кількість загиблих і поранених у війні, а Київ не розголошує офіційних цифр. Але вони сказали, що бійня посилилася цього року на сході України та продовжується стабільно, оскільки триває майже тримісячний контрнаступ.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тисяч. Це число включає близько 120 000 загиблих і від 170 000 до 180 000 поранених військових. Російські цифри перевершують українські цифри, які офіційні особи оцінюють у близько 70 000 убитих і від 100 000 до 120 000 поранених.

Але росіяни переважають українців на полі бою чи не в три рази, і Росія має більше населення, з якого можна поповнити свої лави.

За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська. На противагу цьому, Росія майже втричі збільшила цю кількість, маючи 1 330 000 військовослужбовців дійсної служби, резерву та воєнізованих військ.