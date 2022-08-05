В Україні запрацювала платформа для пошуку військовополонених і зниклих безвісти

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів", - йдеться у повідомленні.

Повідомити про обставини зникнення особи через онлайн-форму.

Людям, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. Відправлені через форму дані є конфіденційними.

СБУ також зазначила, що питання звільнення полонених є у виключній компетенції органів державної влади та застерегла громадян від шахрайських схем, коли невідомі можуть телефонувати та пропонувати "допомогу" у нібито визволенні родичів з полону.

"Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!"- додали у Службі безпеки.

Згідно із даними пресслужби, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Об’єднаний центр звільнили з полону та повернули на підконтрольну Україні територію 573 людини.

Станом на 20 липня було відомо про 400 жителів Запорізької області, які перебувають у російському полоні.

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