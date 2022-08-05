В Україні запрацювала платформа для пошуку військовополонених і зниклих безвісти
Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів", - йдеться у повідомленні.
Повідомити про обставини зникнення особи через онлайн-форму.
Людям, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. Відправлені через форму дані є конфіденційними.
СБУ також зазначила, що питання звільнення полонених є у виключній компетенції органів державної влади та застерегла громадян від шахрайських схем, коли невідомі можуть телефонувати та пропонувати "допомогу" у нібито визволенні родичів з полону.
"Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!"- додали у Службі безпеки.
Згідно із даними пресслужби, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Об’єднаний центр звільнили з полону та повернули на підконтрольну Україні територію 573 людини.
- Станом на 20 липня було відомо про 400 жителів Запорізької області, які перебувають у російському полоні.
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