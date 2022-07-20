Росія викрала 400 жителів Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у прямому етері телемарафону.

У полоні перебувають цивільні жителі Запорізької області, працівники ЗАЕС та представники місцевої влади.

"На теренах Запорізької області продовжуються викрадення та терор мирних жителів. Що стосується теми заручників, наразі відомо про понад 400 випадків викрадень людей різних категорій. На щастя, люди щодня виїжджають. За вчора це зробили понад півтори тисячі осіб. Це складно. Деякі території періодично закриваються на фільтрації, але мирні жителі все одно евакуюються. За минулий місяць це зробили понад 40 тис. людей", - сказав Старух.

19 липня повідомлялось, що на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські солдати викрадають керівників підприємства і ховаються від українських військових у підвалі.

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