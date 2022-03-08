В Україні запрацював офіційний чат-бот для збору даних про військові злочини Росії
В Україні запустили офіційний чат-бот для збору даних про військові злочини РФ
Про це повідомляє Міноборони у Facebook.
"Наше завдання - не тільки захищати свою країну, але й фіксувати інформацію про злочини російської армії. Аби ніхто не уникнув відповідальності! Для збору цих даних Служба безпеки України запустила новий сервіс – офіційний бот t.me/trussian_war_tribunal_bot. Просимо кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів армії РФ, повідомити про них", - йдеться в дописі.
У міністерстві нагадали, що офіційний чат-бот для повідомлень про рух ворожої техніки та ДРГ t.me/stop_russian_war_bot працює. З його допомогою ЗСУ змогли знешкодити вже чимало російських танків.
Як повідомили у Міноборони, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розпочав розслідувати справу війни РФ проти України.
- Нагадаємо, в Україні створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога.
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