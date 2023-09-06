В Україні запустили портал викривачів корупції

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Єдиний портал повідомлень викривачів - це один з інструментів реалізації антикорупційної політики. Його створення передбачено законом України "Про запобігання корупції" та Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (ДАП).

"Ефективне функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Таким чином виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав із побудови взаємодії з викривачами", - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

За пів року до порталу планують під'єднати понад 92 тисячі організації. Їх працівники, у випадку виявлення корупції зможуть надіслати анонімне повідомлення, яке оперативно надійде до керівників структур або уповноваженим) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до НАЗК, НАБУ, Нацполіції або органів прокуратури. Повідомлення на портал можна надіслати у будь-який час доби.

"На першому етапі впродовж 30 робочих днів до Порталу будуть підключені спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція) та ДБР. Протягом 60 днів – міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації. Протягом 90 робочих днів з дати запуску Порталу до нього будуть підключені Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі – обласні, міські, сільські та селищні ради", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про закон "Про викривачів корупції"

Нагадаємо, 17 жовтня парламент прийняв закон у другому читанні, за нього проголосували 252 нардепи. На підпис президентові Володимиру Зеленському документ передали в кінці жовтня, а схвалив його глава держави 13 листопада.

1 січня 2020 року закон "Про викривачів корупції" набув чинності.

20 листопада, 2020 НАЗК вперше винесло приписи чиновникам через порушення конфіденційності викривачів корупції, бо працівники облдержадміністрації та райради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося в повідомленнях цих викривачів.

4 лютого 2021 року Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", згідно з яким створюється "Єдиний портал повідомлення".

3 березня 2021 року Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів. Відтак його ухвалили 1 червня 2021 року

8 липня 2022 року також парламент ухвалив Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану". Він набув чинності 3 серпня 2022 року.

21 серпня НАЗК анонсувало запуск порталу викривачів. Голова НАЗК підкреслив, що платформа відповідатиме рекомендаціям ЄС і враховуватиме досвід інших країн із побудови взаємодії з викривачами.