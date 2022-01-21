В Україні завершилися зйомки сатиричної короткометражки "Територія" про місцевого "сміттєвого короля", прем'єру планують у квітні

Про це повідомляє Держкіно.



Так, передпрем'єрний показ фільму "Територія" планується 16 квітня 2022 року. Наразі фільм бере участь в вітчизняних та зарубіжних фестивалях.



У стрічці йдеться про документалістів, які приїхали на Волинь для зйомки фільму про місцевого "сміттєвого короля" Григоровича. Для здійснення своєї ризикової ідеї хлопці вдають, що зніматимуть фільм до річниці сміттєпереробного полігону, який кришує Григорович. Головний герой здогадується про задум хлопців, але із з задоволенням бере участь у зйомках і приймає знімальну групу на своїй території.







"Я формувався у творчості як режисер документального кіно, і художня стрічка стала для мене великим особистим викликом. Інший принцип роботи, інші правила гри, занурення. Я великий фанат мок'юментарі, і вирішив ризикнути – спробувати, вийти за рамки того, що робив раніше. Я хотів поговорити про серйозні речі, але через сатиру, через гумор", - розповів режисер та автор сценарію Мішель Ладес.



Продюсерка стрічки Ольга Гібелінда сказала, що автори фільму мимоволі влучили в світовий тренд, адже "після "Не дивись вгору" від Netflix, сатира в кіно набирає обертів, переживає друге народження, як і, власне, тема екології".

Нагадаємо, документальний фільм "Національна команда" вийде в прокат до 30-річчя першого офіційного матчу збірної України з футболу.